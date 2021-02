De Maggio: “Spero ci sia una conferma in campo. Già in passato AdL…”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal” ha avuto modo di parlare del caso De Laurentiis-Gattuso: “Credo che queste frizioni possano compattare l’ambiente in questo momento. Spero che adesso non si parli di rottura e separazione, ma che ci si possa soffermare sul rettangolo verde. De Laurentiis in passato ha avuto diatribe anche con altri tecnici. Con Reja in passato volarono parole grosse, alla fine però la situazione fu chiarita. Con Mazzarri che non accettava il rinnovo addirittura il presidente contattò Gasperini, poi le cose cambiarono e si rinnovò con Mazzarri per i successivi due anni”.