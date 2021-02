Alla vigilia di Inter-Juventus, andata della prima semifinale di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport Antonio Conte.

“Rispetteremo la Juventus, una grande squadra. Dovremo fare un’ottima partita, ci giochiamo la qualificazione in 180 minuti come l’anno scorso contro il Napoli. Lukaku? Lo sostituirà Sanchez insieme a Lautaro. Eriksen? Si sta impegnando molto, stiamo cercando di lavorare con lui per trovare non una, ma più soluzioni”.