Suning dice no a Bc Partners per l’Inter: si è di fatto interrotto il dialogo tra il gruppo cinese di Zhang Jindong e il fondo inglese nella trattativa relativa al club nerazzurro. Secondo quanto scrive ANSA “non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore dell’Inter”.

Il gruppo cinese ora valuterà altre opzioni tra i fondi interessati, tra cui il fondo svedese EQT e gli statunitensi di Arctos.