Caiazza: “Ce l’ho sia con Gattuso che con De Laurentiis! Sul gioco…”

Salvatore Caiazza, giornalista del quotidiano Il Roma, ha discusso del caso De Laurentiis-Gattuso al programma Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8: “Per me sono colpevoli sia Aurelio De Laurentiis che Gennaro Gattuso. Il presidente non può comportarsi in questo modo con tutti gli allenatori. Ora tocca a Gattuso, ma prima di lui ci sono stati altri tecnici come Sarri, Benitez, Ancelotti. Possibile che non vada bene mai nessuno? Che ci siano delle grandi problematiche ogni volta?”.

“Ce l’ho anche con Gennaro Gattuso. Non doveva rispondere in quel modo alla stampa. Determinate questioni vanno risolte in spogliatoio, da vicino, lontano dai riflettori. Queste polemiche rendono l’ambiente ancora più instabile. Il Napoli in questo momento necessita di tranquillità. Il gioco del Napoli convince poco? Sia maledetto Sarri. In senso buono chiaro, non dispregiativo. Ci ha abituato troppo bene”.