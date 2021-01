Christian Maggio ha ufficialmente rescisso il proprio contratto con il Benevento. Nelle ultime ore il Vicenza si è inserito nella corsa al terzino ex Napoli, che attualmente risulta essere molto più vicino al Bari. Il classe 1982 è in ottimi rapporti con la famiglia De Laurentiis, che vorrebbe portarlo in forza ai biancorossi in vista di una probabile promozione in Serie B. Lo riferisce la redazione di TuttoMercatoWeb.