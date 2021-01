Brutta giornata per Mauro Icardi, che non solo perde con il suo Paris Saint-Germain nella trasferta a Lorient, ma si è ritrovato anche la casa svaligiata dai ladri. Secondo l’Equipe, l’argentino è stato derubato per una perdita dal valore complessivo di quattrocentomila euro. Diversi gli oggetti rubati tra orologi, gioielli e abiti di lusso. Giornata da dimenticare per l’attaccante ex Inter.