Il Napoli vince per 2-0 contro il Parma, facendo risultato ma non regalando calcio spettacolo. Ospina festeggia sui social postando una foto della squadra e inserisce come didascalia: ‘Grande vittoria’. Il portiere non è stato impegnato tanto, anzi, ha fatto poco visto anche la poca concretezza del Pama. Ma il colombiano ha comunque ritrovato il clean sheet ed è stato preciso nelle uscite. Ecco il post di Ospina: