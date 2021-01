Il Napoli ha vinto per 2-0 contro il Parma al Diego Armando Maradona. Giancarlo Marocchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match: “Il Parma ha giocato meglio tecnicamente rispetto al Napoli, che era in netta difficoltà. Inoltre il Napoli ha perso tanti palloni nella seconda parte della partita, molto strano per la squadra di Gattuso”. Poi è intervenuto anche Marco Bucciantini per dire la sua: “Vittoria importante per la squadra azzurra, ne aveva bisogno. Anche se ha giocato male la vittoria serve al morale della squadra. Politano si fa sempre trovare pronto”.