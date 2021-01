Sky – Il commento del Club su Rino Gattuso

Caressa: “Oggi abbiamo assistito allo sfogo di Gattuso ai microfoni di Sky, e devo dire che conoscendo bene Rino so che lui è un guerriero e non recriminerebbe mai nulla. Lui è molto vero e spontaneo quindi questa situazione anomala fra società e allenatore ci fa capire diverse cose.”

Piccinini: “Rino ha lo spogliatoio in mano ed è normale che faccia leva su questo. Sappiamo che lui non ha accettato alcune cose, fra cui gli insulti o comunque delle considerazioni quasi spinte dalla società, e questo a Gattuso non piace. Bisogna però dire che tutto ciò non sarebbe mai dovuto saltare fuori proprio perchè si potrebbe delegittimare l’allenatore. Quello che mi fa riflettere è proprio quella frase riferita ad alcune persone che hanno parlato di lui e che lo hanno accusato ingiustamente, ora non so se si riferisse a qualche dirigente o radio/tv. Ovviamente bisognerà vedere tutto ciò come sarà elaborato dalla squadra.”

Bergomi: “Conoscendo Rino mi viene difficile pensare ad una situazione dove bisogna fare chiarezza. Rino è molto puro e si vede la sua sofferenza. Bisogna però dire che il Napoli è in linea con il progetto, e vanno sistemate queste questioni interne. Tanto noi lo sappiamo che Gattuso con o senza contratto è un grande professionista“.

Ugolini: “Sicuramente diverse cose in questo periodo hanno colpito Gattuso ferendolo, dalle critiche ad un possibile casting per prendere un nuovo allenatore. Per me le parole di Rino sono pesanti, ciò non toglie che la crepa possa essere risanata, ora però vanno ripristinate queste dinamiche interne e non fallire l’obiettivo principale: ovvero la qualificazione in Champions, e non raggiungere questo obiettivo sarebbe un danno importante per il Napoli. Nell’ultimo mese una riflessione sull’operato di Gattuso è stata fatta, ciò non toglie che un pensiero concreto sul rinnovo del contratto di Gattuso fosse in dirittura d’arrivo, e le ultime uscite hanno complicato le cose. ADL ad oggi penso apprezzerà la sincerità di Gattuso, ma sicuramente si guarderà bene intorno.”

Così a Sky Calcio Club, Fabio Caressa e i suoi ospiti hanno commentato lo sfogo di Gattuso ai microfoni di Sky. Qui per rivederlo: