Probabili Napoli-Parma: Gattuso rivoluziona il modulo ma ritrova Petagna

Allo stadio Maradona il Napoli di Gattuso affronterà il Parma di D’Aversa. Gli azzurri dovranno vincere e convincere per ritornare sulla rotta giusta in campionato dopo aver vinto e passato il turno giovedì contro lo Spezia. Gattuso dovrebbe riconfermare il 4-3-3: fra i pali Ospina, in difesa confermati Di Lorenzo e Mario Rui, centrali Koulibaly e Manolas; a centrocampo ancora Elmas, Demme e Zielinski pronto a scalare in attacco per dare peso e forza alle manovre offensive degli azzurri. In attacco Insigne e Lozano a sostegno di Petagna. Qui le probabili secondo la Gazzetta dello Sport:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho