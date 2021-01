Morte Maradona, le chat Whatsapp dei medici

Dopo il decesso di Diego Armando Maradona, stanno salendo a galla tanti retroscena in merito. Dall’indagine in Argentina per scoprire se ci sono colpe da attribuire ai medici che hanno assistito il D10S al retroscena emerso in queste ore. Oggi, Il Mattino di Napoli ha pubblicato le chat Whatsapp dei medici di Maradona. Ecco la chat tra Augustina Cosachov, psichiatra e Leopoldo Luque, neurochirurgo:

Luque: «Dimmi, è vivo?».

Cosachov: «Non lo so, è in arresto cardiaco. Lo stanno rianimando. Come Dio vorrà».

Cosachov: «Sono scossa. Adesso stanno provando a rianimarlo. Sta per arrivare un’altra ambulanza. Non dicono niente».

Cosachov: «Lo stanno rianimando però niente. Non possono trasportarlo perché è in arresto».

Luque: «Fammi sapere se ce l’hanno con noi».

Cosachov: «È morto Leo».

Luque: «Ok».

