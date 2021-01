Lautaro: “Rinnovo? Ci proviamo, qui sto bene…”

(ANSA) – MILANO, 30 GEN – “Rinnovo fino al 2024? Stiamo cercando quello. Io all’Inter sto bene, tutti si comportano molto bene con me.

L’allenatore ha fiducia in me, cerco di dare il meglio in campo, poi quello che succede fuori si risolve”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, intervistato da Dazn dopo la vittoria sul Benevento. “Esultanza? Ci sono tanti gol facili che non faccio, e ne segno uno che non ho cercato. Ma la cosa importante è che l’Inter vinca, lavoro per dare il meglio – ha aggiunto -. Sono un attaccante e devo segnare. Ma io lavoro per la squadra, i gol si sbagliano anche, ma io devo migliorare. Voglio farlo ogni giorno, dare il meglio per l’Inter e che il tecnico lo veda”. (ANSA).