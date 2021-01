Giornata molto intensa quest’oggi in casa Parma. Oltre al match contro il Napoli, in programma alle ore 18:00, i Ducali hanno chiuso dal Bayern Monaco un importante acquisto in prospettiva. Si tratta dell’olandese Joshua Zirkzee, classe 2001. L’attaccante arriverà oggi in terra romagnola e sosterrà domattina le visite mediche. A confermare il suo arrivo è stato il calciatore stesso alla Bild: “Sono felice che il trasferimento sia andato a buon fine, a Parma voglio crescere e aiutare la squadra”.