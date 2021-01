Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha scritto un post su Twitter per rispondere a chi critica la prestazione azzurra: “9 partite nel mese di gennaio, ben 810 minuti e non tenerne conto nei giudizi è paradossale. Il bel calcio spettacolo piace a tutti, me incluso, ma con un calendario del genere non bisogna pretenderlo. Ma veramente siamo diventati il nord della Calabria?”. Ecco il post del giornalista:

3-6-10-13-17-20-24-28 e 31 gennaio. Fanno 810' in un mese e non tenerne conto nei giudizi è paradossale. Il calcio spettacolo piace pure a me, ma pretenderlo con un calendario simile non mi riesce. P. S. Ma veramente siamo diventati il Nord della Calabria? 🤢 #NapoliParma #Napoli pic.twitter.com/DtSIkRf871 — Marco Azzi (@marcoazzi66) January 31, 2021