Il giornalista Raffaele Auriemma ha rivelato sul quotidiano Tuttosport le parole di Aurelio De Laurentiis a Gattuso e alla squadra alla cena post Coppa Italia. Dopo la bufera che si era sollevata post-verona, ADL si era imbufalito per l’atteggiamento visto in campo dai suoi, ma poi è tornat osereno per cercare di trasmettere tranquillità al gruppo. Il patron azzurro, però, ha minacciato di usare il pugno duro in caso di indolenza dei calciatori come quella vista con Ancelotti.