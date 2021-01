Sono passati 2 mesi dalla morte di Maradona, ma la sua dipartita non è ancora chiara. Arrivano nuovi aggiornamenti sulla sua morte che riguardano due indagati per il decesso della leggenda argentina: Leopoldo Luque e Agustina Cosachov. Infatti sono spuntate alcune conversazioni del medico personale con alcuni colleghi. Ecco il testo dell’audio di Luque diffuso da Infobae: “Tranquilla Agustina, abbiamo fatto il possibile. Era un paziente difficile, la famiglia ne era a conoscenza. Avvertimi nel caso siano arrabbiati e mi indichi anche i loro spostamenti”. C’è anche un altro audio di Leopoldo in risposta a un collega: “Si scemo il gordo si cagherà morendo. Ora sto andando a vedere la situazione, sembra che abbia avuto un arresto cardiaco”. Il medico potrebbe essere riascoltato nelle prossime ore.