Alla vigilia di Spezia-Udinese, il tecnico dei liguri ha presentato il match in conferenza stampa tornando anche sul match dello scorso giovedì contro il Napoli. Le sue parole:

“Mancano 19 gare, che dobbiamo affrontare con atteggiamento battagliero e spavaldo, dovremo cercare di ottenere punti con tutti. Certo, non possiamo permetterci di presentarci come nel primo tempo di Napoli in Coppa Italia, ma c’è stata grande reazione nella ripresa e questo mi lascia fiducioso”.