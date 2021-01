Sky – Terminata l’avventura di Maggio al Benevento: tre squadre su di lui

Dopo due anni e mezzo si separano le strade di Christian Maggio e del Benevento. A rivelarlo è l’espero di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso il suo portale ufficiale. Già in mattinata era trapelato il malumore dell’ex Napoli nei confronti della squadra campana e la volontà di cambiare aria, con la notizia che è divenuta concreta poco fa.

Di seguito la notizia circolata poco fa su gianlucadimarzio.com: “L’esterno ha rescisso il suo contratto con il club campano, a comunicarlo è il suo avvocato Giuseppe Bova. Titolare inamovibile nelle due stagioni precedenti, Maggio ha trovato poco spazio in questa stagione nonostante sia, sulla carta, il capitano della squadra. Alla fine le parti hanno interrotto il rapporto, confermando le indiscrezioni di ieri. Adesso Maggio, da svincolato, può accordarsi con qualsiasi squadra anche oltre il 1° febbraio. Diverse squadre hanno già messo Maggio nel mirino per rafforzare il proprio organico. Sono il Crotone in Serie A, l’Ascoli in Serie B e il Bari in Serie C. Tre strade diverse, tre categorie differenti. Maggio pensa al suo futuro...”.