Termina il primo tempo tra Sampdoria e Juventus a Marassi: bianconeri avanti per 0-1 contro i blucerchiati. Per la squadra di Pirlo è andato a segno Federico Chiesa, che dopo aver ricevuto palla su cross teso di Alvaro Morata insacca in rete. Prima frazione con poche emozioni sia da una parte che dall’altra.