Serie A, Juventus cinica a Marassi: 2-0 contro la Sampdoria

Termina il terzo match della 20a giornata di Serie A: la Juventus vince per 0-2 contro la Sampdoria.

Per la squadra di Pirlo è andato a segno Federico Chiesa, che dopo aver ricevuto palla su cross teso di Alvaro Morata insacca in rete. Prima frazione con poche emozioni sia da una parte che dall’altra. Stesso epilogo nella seconda frazione: la Juventus preferisce gestire il vantaggio aspettando la Sampdoria, che però riesce a concludere in porta solo un paio di volte. Ramsey chiude il match al 91′.

I bianconeri in questo momento si trovano a +5 sul Napoli.