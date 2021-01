Sebino Nela sul Napoli: “Gattuso ha diverse attenuanti per il suo lavoro, ha chiesto una cosa specifica alla squadra”

Nel corso della trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo‘ in onda su Canale 21, l’ex azzurro Sebino Nela ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Gattuso:

“C’è una parte dei tifosi che vuole le dimissioni di Gattuso, ma bisogna considerare che il tecnico ha diverse attenuanti tra cui le assenze prolungate di Osimhen e Mertens, ricordandoci che ha sempre una partita da recuperare. Gattuso forse non è contento della squadra, vorrebbe maggiore personalità da parte del gruppo. ADL? Nel calcio i rapporti sono belli fino a quando ci sono anche i risultati, ma quando tardano ad arrivare, o non sono quelli che il presidente si attende allora si mette in discussione il lavoro dell’allenatore e non di certo il gruppo dei calciatori, spesso è quello che fa la differenza”.