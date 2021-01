Roma – A giugno nuovo tecnico: ecco i candidati!

L’edizione odierna del Roma ha dedicato ampio spazio alla situazione in casa Napoli e ai rapporti tra Gattuso e De Laurentiis: “In questi giorni De Laurentiis ha telefonato a Benitez. Che nel 2014 fu fondamentale per l’ acquisto di alcuni calciatori. Potrebbe, quindi, diventare l’ uomo del mercato. La panchina andrebbe a qualche elemento di belle speranze. Come Juric e De Zerbi. Gli allenatori di Verona e Sassuolo è da un bel po’ che stanno dimostrando il loro valore anche senza avere a disposizione tanti giocatori di qualità. Lo slavo sembra favorito sull’ex centrocampista azzurro ma fino a giugno le percentuali possono cambiare”.