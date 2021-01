Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Gennaro Gattuso. Queste le sue parole:

“Stanno arrivando tante offerte per Gattuso al suo agente Mendes, così spiegherei la sua battuta sul futuro. Non credo però che non abbia lo spogliatoio in pugno, anzi, ha il supporto di tutti. con Sarri non era così, perchè c’era del malumore dovuto al fatto che molti non giocassero mai”.