Primavera, arriva il successo degli azzurrini: il report

Il Napoli Primavera conquista la vittoria in campionato contro il Crotone con un rotondo 4-0. Questo il report del club: “Il Napoli Primavera ha battuto il Crotone per 4-0 nella settima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Partita che si decide in meno di mezzora. Gli azzurrini passano in un battito d’ali. Ambrosino fa torre per D’Agostino che dopo un minuto infila di giustezza. Dopo 20 minuti il bis. D’Agostino ancora in luce con una penetrazione veloce, tiro che colpisce il palo, sulla respinta Iaccarino è più veloce di tutti: 2-0. Poco prima della mezzora Ambrosino in azione personale viene steso in area. Rigore che lo stesso Ambrosino mette dentro per il 3-0. Pochi minuti e poker azzurro. Ambrosino lancia D’Agostino che non sbaglia il colpo del 4-0! Doppietta dell’attaccante azzurro. Nella ripresa gli azzurrini controllano e giocano in scioltezza forti del risultato ampiamente acquisito. Al 75′ occasione per la quinta rete con un tiro di Furina che esce di poco. Finisce col netto successo degli azzurrini che vincono la seconda gara consecutiva e si rilanciano in classifica”.

Napoli: Idasiak; Costanzo, Guarino, D’Onofrio, Barba (66′ Amoah), Sami, Virgilio (78′ Umile), Romano, Iaccarino (78′ Vergara), D’Agostino (61′ Furina), Ambrosino (78′ Nzila). All. Cascione.