La Nazione: Il Napoli e Callejon potrebbero incontrarsi ancora: ecco come

Dopo 7 lunghi anni a Napoli, Jose Callejon lasciò il Napoli per approdare alla Fiorentina. L’attaccante spagnolo ritrovò proprio la sua ex squadra in occasione della sfida al Maradona dello scorso 17 Gennaio. Dopo la recente esclusione contro il Torino, non si esclude che possa lasciare in extremis dopo solo metà stagione alla corte dei toscani.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, domani il Granada farà un tentativo per acquistare Jose Callejon e portarlo nuovamente in Spagna. Tornerebbe dunque nel paese di origine e affronterebbe subito il Napoli in Europa League. Il 18 e il 25 Febbraio i partenopei affronteranno proprio gli spagnoli del Granada nei sedicesimi di Europa League.