Il Mattino – Napoli-Juventus si giocherà al Maradona

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla partita Napoli-Juventus. La gara si giocherà il 13 febbraio alle ore 18:00: “Napoli-Juventus si giocherà come stabilito dal calendario, allo stadio Maradona il 13 febbraio alle ore 18. La Lega Calcio, inizialmente, dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha dato ragione al ricorso di De Laurentiis e ordinato la disputa della gara fantasma del 4 ottobre, aveva pensato di far giocare il match a Torino e di far slittare a data da destinarsi quella prevista a Fuorigrotta. E invece, tutto resta invariato”.