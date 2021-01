Gazzetta su Gattuso – In corsa per tre obiettivi su tre, perché deve dimettersi?

Semifinale di Coppa Italia, vittoria del girone di Europa League e in caso di vittoria del recupero con la Juve terza posizione in classifica, in piena zona Champions e considerando l’incertezza del campionato chissà…

A questo punto, lecito affermare che il Napoli è pienamente in corsa per tutti gli obiettivi prefissati, con la Champions a fine campionato come traguardo sponsorizzato da inizio anno. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma su questa analisi, manifestando le proprie perplessità sulle dimissioni di Gattuso che in tanti chiedono, o ancor di più della sua presunta posizione precaria sulla panchina degli azzurri.