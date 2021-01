Gazzetta dello Sport – Lega-Diritti Tv: situazione verso la fase finale. I dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla Lega impegnata nella distribuzione dei diritti tv: “La prossima settimana, fra giovedì 4 e venerdì 5, arrivano due giorni delicatissimi fra l’accordo con i fondi e la trattativa per la cessione dei diritti tv. Sul primo versante, si sta lavorando alacremente per perfezionare tutti i dettagli e arrivare dunque al «term sheet» con la cordata CVC-Advent-Fsi. L’ assemblea di giovedì prossimo potrebbe (vista la complessità della negoziazione, meglio usare il condizionale) mandare in porto definitivamente l’ accordo. Il giorno dopo, il campo centrale diventerà invece quello del dialogo con i quattro broadcaster che hanno presentato l’ offerta (DAZN, Sky, MediaPro ed Eurosport, attraverso Discovery). Ci saranno quattro diversi colloqui con la delegazione della Lega. Con l’ ad De Siervo ci saranno anche Lotito (Lazio), De Laurentiis (Napoli), Ferrero (Sampdoria), Campoccia (Udinese) e l’ avvocato dell’Inter, Capellini. La Lega raccoglierà le proposte finali che saranno poi presentate all’ assemblea prevista per lunedì 8 febbraio”.