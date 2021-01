Gasperini in conferenza stampa: “Col Napoli daremo il massimo! In questo Campionato può succedere di tutto…”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio e a pochi giorni dalla semifinale d’andata di Coppa Italia col Napoli:

“Siamo contenti di giocare due semifinali in otto giorni, abbiamo entusiasmo e i risultati ci stanno dando ragione… Arrivare a questa partita avendo vinto la precedente dà la carica giusta, vincere aiuta a vincere e siamo già contenti di essere tra le semifinaliste della Coppa Italia. Campionato? E’ diverso rispetto a quello dello scorso anno… Ci sono tante squadre in pochi punti e tutti lottano per gli stessi obiettivi: il nostro è quello di restare più a lungo possibile nel carro delle primissime, poi più avanti si potranno delineare con più precisione le ambizioni. Con due punti puoi essere in Champions o fuori dall’Europa League. Coppa Italia? L’ultima partita è stata dura, abbiamo giocato 40′ in dieci. Giochiamo domani e poi c’è la partita col Napoli che è come una finale, cercheremo di dare il massimo”.