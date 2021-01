L’avventura tra Maggio ed il Benevento sembra essere giunta al termine dopo tre anni dall’accordo tra le parti. Il Benevento prelevò il terzino dal Napoli totalmente emarginato dall’allora tecnico azzurro Maurizio Sarri.

A riportarlo è Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky, che scrive sul proprio sito GianlucaDiMarzio.com in merito alla situazione tra Maggio ed il Benevento: “Il Benevento è in rottura totale con Christian Maggio, che non sta trovando molto spazio nonostante sia il capitano della squadra. Qualora le due parti non riuscissero ad accordarsi, Maggio potrebbe essere messo fuori lista alla fine del mercato”.