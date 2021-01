Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, nel suo solito editoriale, ha dedicato un piccolo spazio al Napoli e al possibile cambio di allenatore. Ecco cosa scrive:

“Gattuso che aveva due volte rifiutato la firma del contratto per le prossime stagioni legge che rischia di non chiudere neanche questa. Gli si fa anche vedere all’uscio Rafa Benitez, il poliglotta gitano delle panchine che non sarebbe mai venuto, ma gradisce lo spot per ritrovare un posto in Inghilterra”