Ciccio Graziani su Dzeko: “La Roma non può fare come ADL con Milik, c’è una grossa differenza”

Francesco Graziani, ex bomber del Torino ed ex allenatore di calcio, che mai ha nascosto la passione anche per i colori giallorossi, ha parlato della situazione Dzeko con il Corriere dello Sport facendo un paragone con la situazione che ha da poco vissuto il Napoli con Arek Milik:

“Sono situazioni differenti perché Dzeko con la Roma ha un contratto molto importante e il club non potrebbe permettersi di spedirlo sempre in tribuna, sarebbe un grande peccato. La Roma ora deve pensare ai suoi interessi e poi in estate si vedrà…”.