Chiariello: “Gattuso dovrebbe prendere esempio da Fonseca: vi spiego”

Il noto giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, spiegando cosa dovrebbe apprendere Gattuso dall’attuale allenatore della Roma Fonseca.

Ecco quanto dichiarato: “A breve Fonseca verrà esonerato perchè non sarà parte integrante della nuova proprietà, ma sta dimostrando di avere coraggio insegnando a Rino Gattuso come ci si debba comportare. Mi chiedo il perchè Gattuso non abbia voluto Ibrahimovic? Gattuso non ha mai risposto a questa domanda sul rifiuto di Zlatan. Dichiara sempre che il veleno non si possa acquistare al supermercato, quando bastava prenderlo in un altro continente precisamente l’America”.