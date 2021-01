CdS – Napoli, niente ritiro! Gattuso tenta di abbassare la tensione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione in casa Napoli: “Niente ritiro, dopo il giorno di riposo. Gattuso allenta la pressione su una squadra già schiacciata dal peso di una situazione non esattamente idilliaca, in vista della partita con il Parma. Meglio staccare e scaricare un po’, secondo Rino: ieri giornata libera per tutti dopo i quarti di Coppa Italia e oggi, invece, allenamento e poi serata in famiglia con appuntamento fissato a colazione in albergo. La gestione del gruppo e delle inevitabili tensioni successive al crollo di Verona, insomma, è il primo aspetto sul quale s’è concentrato Gattuso”.