Hirving Lozano, dopo aver iniziato nel peggiore dei modi la propria avventura a Napoli sotto la guida di Gennaro Gattuso, ha finalmente trovato il giusto equilibrio dimostrando a tutto il mondo del calcio le sue vere capacità.

Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno l’attaccante messicano è migliorato particolarmente in due aspetti: “Lozano ha acquisito forza nelle gambe, migliorando la fluidità nella corsa e mettendo la giusta intensità nel cambiare direzione nei confronti degli avversari. Inoltre è il quinto calciatore in Serie A per falli subiti (48)“.