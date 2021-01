Zamparini: “Gattuso grande uomo! Al Napoli servirebbe uno come Dybala”

Maurizio Zamparini ha lasciato delle dichiarazioni ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto estrapolato: “Il calcio mi manca troppo, ma sono meno stressato. Presi Gattuso quando ero allenatore al Sion, l’ho sempre ammirato. Inizialmente con noi ancora non era maturo, ora è un allenatore affermato! Ho sempre visto tanta forza di volontà in lui. Il Napoli ha sempre avuto il difetto di voler vincere in fretta ma bisogna avere pazienza. A Napoli manca uno come Dybala e avrei fatto passi enormi pur di portarlo a Napoli, se fossi stato il presidente. E’ la sua squadra giusta e potrebbe portare il Napoli allo scudetto” chiosa Zamparini.