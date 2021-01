Ciro Venerato ha lasciato delle dichiarazione a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto estrapolato: “Il rinnovo di Gattuso è bloccato per ora. La squadra lo segue e lo ama e non c’è bisogno delle dimissioni. Il secondo tempo era un allenamento, infatti sono stati dati minuti a Mertens e Osimhen. Se non rinnovi il contratto a Rino è difficile arrivare ala fine della stagione con il contratto in scadenza”