Sky – Napoli-Parma, D’Aversa fa i conti con l’infermeria

Le ultime in casa crociata riferite dalla redazione di Sky Sport in vista della trasferta di Napoli in programma domenica alle ore 18.

“Arrivano un po’ di aggiornamenti da casa Parma: D’Aversa deve fare i conti con Karamoh che ha accusato una distrazione muscolare all’adduttore destro. Dall’altra parte però ci sono da registrare i rientri in gruppo di Balogh e Osorio con il secondo che potrebbe anche partire dal primo minuto. Confermati Conti a destra. In mediana Grassi favorito sul resto dei contendenti. Davanti Cornelius sarà supportato da Kucka e Gervinho. Sempre ai box Bruno Alves, Valenti e Laurini”.