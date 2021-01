Repubblica: “In campo per settanta minuti, Napoli finalmente cinico. Lozano punta un inno alla profondità”

Il Napoli di Gattuso si prende gli applausi (parziali) anche della Repubblica, che commenta positivamente i primi settanta minuti di gioco di ieri sera:

“La squadra è compatta ma soprattutto essenziale: un tocco in meno (quando serve) e la giusta cattiveria per mettere alle corde uno Spezia senza qualche titolare. La posta in palio della partita è importante a prescindere: il Napoli deve mettersi alle spalle giorni di polemi che e cattivi pensieri con una risposta eloquente”.

“Basta un tempo (il primo) a rendersene conto. Gli azzurri hanno intensità e quella concretezza troppo spesso smarrita nel corso della stagione. Gioco verticale: Lozano schierato da prima punta allunga la difesa dello Spezia. L’esperimento stavolta funziona. La differenza sono i gol. Il Napoli stavolta non sbaglia nulla e dopo 5’ già sblocca il risultato. Ci pensa addirittura Koulibaly che di tacco supera Krapikas, non eccezionale sulla conclusione di Zielinski finita sulla traversa. La strada si mette in discesa e il Napoli aumenta la velocità della manovra travolgendo l’avversario”.

“Il raddoppio arriva al 20’ ed è uno spot della ricerca della profondità: Demme lancia Lozano che brucia il portiere e festeggia il gol numero 12 della sua stagione. Lo Spezia va in difficoltà, prova a resistere, ma la differenza è davvero

evidente. Il Napoli decide di esagerare: Zielinski al 30’ pennella per l’inserimento di Politano. Tocco ravvicinato e 3-0 che diventa realtà. Finita? Assolutamente no. Alla festa vuole partecipare pure Lorenzo Insigne che tenta il capoòavoro balistic da 35 metri (fuori di poco), poi va in slalom a sinistra e serve Elmas”.