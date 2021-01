Rai – Gattuso vorrebbe un terzino ma la società non è pronta ad accontentarlo

Ciro Venerato ha parlato a Rai Sport del mercato in casa Napoli. Il giornalista Rai ha sottolineato come l’allenatore Gennaro Gattuso voglia un terzino sinistro da poter alternare con Mario Rui ma in questo momento senza uscita di Ghoulam la possibilità di far entrare un altro terzino non si concretizzerà,

Sfumato definitivamente anche il nome di Nuno Tavares, terzino classe 2000 del Benfica valutato con una cifra troppo alta dal club portoghese per cui il Napoli non è disposto a trattare.