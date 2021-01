Probabile formazione – gli 11 che probabilmente Gattuso schiererà con il Parma

Dopo la convincente vittoria contro lo Spezia per 4-2, il Napoli prepara la ventesima giornata di campionato, prima del girone di ritorno dove affronterà il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona domenica alle 18:00

Gattuso prepara la sfida contro D’Aversa anche se i dubbi di formazione da sciogliere sono ancora parecchi; il mister calabrese sembra orientato a tornare al 4-2-3-1 ed il primo ballottaggio è in porta dove Meret sembra in leggero vantaggio su Ospina; la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed Hysaj; i due davanti alla difesa saranno Bakayoko e Demme con Lozano, Zielinski ed Insigne a supporto di Petagna che ha riposato in Coppa Italia in vista di questa sfida.

Fonte; Sos Fanta