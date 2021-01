Parma report allenamento – Lavoro differenziato per quattro giocatori

Il Parma di D’Aversa trascorre l’avvicinamento alla sfida contro il Napoli valida per la ventesima giornata di campionato; i crociati hanno svolto una seduta mattutina in giornata odierna dove si sono concentrati sul lavoro tattico, l’allenatore del Parma potrebbe cambiare modulo in vista di domenica.

Bruno Alves, Laurini, Karamoh e Valenti hanno svolto lavoro differenziato; per gli ultimi due il recupero pe domenica è pressochè impossibile, i primi due verranno valutati nella giornata di domani.