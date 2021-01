Nuovo obiettivo in casa Napoli, mirato un giovane talento classe 2000

Salim Diakite, terzino destro franco-maliano del Teramo, è un nome caldo di questa sessione di mercato. Oltre l’interessamento del Sassuolo, secondo Sky, ci sarebbe anche quello del Napoli. Il costo del cartellino è di circa 175mila euro. Il club azzurro lo girerebbe immediatamente in prestito al Bari. Il calciatore classe 2000, non è stato convocato dalla squadra abruzzese in vista della prossima partita di campionato proprio contro il Bari. La motivazione è “scelta societaria”. Si tratta di un terzino molto offensivo e prestante fisicamente. Ha come modelli Kyle Walker e Dani Alves.