Nuova avventura per Bruno Uvini, ex difensore del Napoli

Bruno Uvini è un ex giocatore del Napoli. Brasiliano con passaporto italiano, è arrivato nel 2012 nella squadra allora allenata da Walter Mazzarri. Ha collezionato solamente due presenze con la maglia azzurra, poi vari prestiti in giro per il mondo fino alla cessione all’Al-Nassr, squadra saudita. Il calciatore, dopo l’ultima esperienza all’Al-Ittihad, cambia continente e intraprende una nuova avventura in Giappone.

Il classe ’91 è stato acquistato dall’FC Tokyo, squadra militante nel massimo campionato giapponese. L’annuncio è avvenuto tramite il profilo Twitter della società militante in J-League