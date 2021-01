Napoli-Parma, i precedenti

Domenica 31 gennaio andrà in scena Napoli-Parma, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Quella di domenica sarà la sfida numero 38, e la diciannovesima edizione in casa azzurra. Le precedenti 18 sorridono gli azzurri, con questo bilancio: 9 vittorie per il Napoli, 4 pareggi e 5 successi per il Parma.

L’ultima vittoria del Napoli in casa risale al 26 settembre 2018. Gli azzurri conquistarono i 3 punti un 3-0 secco con gol di Insigne e doppietta di Milik.

L’ultimo pareggio invece è datato 23 dicembre 2000 . La partita finì per 2-2.

L’ultima vittoria per il Parma in trasferta coincide con l’ultima sfida tra le due squadre a Napoli, ovvero al 14 dicembre 2019. I gialloblù portarono a casa la vittoria con un 2-1: per i Napoli andò in rete Milik, mente per il Parma segnarono Kulusevski e Gervinho.