Napoli-Parma, arbitra La Penna: i precedenti dell’arbitro con gli azzurri

Domenica 24 gennaio andrà in scena Napoli-Parma, match valido per la ventesima giornata di Serie A, ad arbitrare c’è La Penna.

L’arbitro romano ha ben 8 precedenti con il Napoli. Il bilancio sorride gli azzurri: 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L’ultima vittoria risale con l’ultimo incontro del Napoli diretto da La Penna, ovvero Napoli-Sampdoria, in questa stagione, vinta 2-1 dai partenopei: per i blucerchiati è andato a segno Jankto, mentre per il Napoli hanno realizzato i gol Lozano e Petagna.

Ecco tutti i precedenti:



Napoli-Spal 1-0 del 22 dicembre 2018

Chievo-Napoli 1-3 del 14 aprile 2019

Frosinone-Napoli 0-2 del 28 aprile 2019

Napoli-Sampdoria 2-0 del 14 settembre 2019

Spal-Napoli 1-1 del del 27 ottobrra 2019

Sampdoria-Napoli 2-4 del 3 febbraio 2020

Napoli-Milan 1-3 del 22 novembre 2020

Napoli-Sampdoria 2-1 del 13 dicembre 2020