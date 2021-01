Lo Monaco: “Soldi sprecati? Se l’allenatore non condivide i giocatori acquistati deve intervenire l’azienda”

Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Si sta creando un grande casino nei confronti del gruppo squadra e dell’allenatore. Influisce negativamente sulle prestazioni questo perchè si perde lucidità e si trasferisce negatività. Normale che Gattuso abbia avuto difficoltà, ha giocato per un lungo periodo senza attacco. Ora bisogna sostenere la squadra. Le dichiarazioni di Gattuso mostrano lo stato d’animo, un allenatore che si sente obbligato a rispondere “io non mi dimetto” mostra una non forza. Soldi sprecati per calciatori non utilizzati? L’allenatore allena la squadra, la società ha una struttura tecnica che dovrebbe essere capace di prendere giocatori adatti al gioco dell’allenatore. Se questo non avviene deve intervenire l’azienda”.