L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la ventesima giornata

Archiviati anche i quarti di finale di Coppa Italia, in Italia ci si prepara per l’inizio del girone di ritorno di Serie A e del fantacalcio. Come sempre, ecco i nostri consigli su chi schierare per questa giornata.

Vi diremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti con i quali poi andremo a comporre una top 11.

PORTIERI

Consigli – Il Sassuolo affronterà, in trasferta, il Cagliari. I sardi sono in difficoltà e non riescono a segnare molte reti: certo, il Sassuolo è una squadra che concede, ma questa partita Andrea Consigli potrà portare un buon voto a casa.

Musso – L’Udinese affronta lo Spezia, squadra che ha dimostrato di saper segnare molto ma che davanti a sè avrà una squadra fisica e difficile da affrontare. Musso in match così si esalta e va messo.

Meret – E’, per il momento, in vantaggio su Ospina. La raccomandazione – se non avete anche il colombiano – è quella di schierare Meret e coprirsi in panchina. Dare fiducia al portiere italiano, contro un Parma che ha segnato sole due reti nelle ultime otto partite.

DIFENSORI

Milenkovic – La Fiorentina questa sera affronterà il Torino, che con Nicola pare aver trovato la verve giusta per affrontare la gara con i viola; la stessa verve che qualche mese fa Prandelli tirò fuori dai suoi, ma in particolare da Milenkovic. Consigliato questa giornata.

Bastoni (Spezia) – Dopo la promozione in A sembrava tempo di addio per Simone Bastoni che invece si è preso il posto da titolare ed è diventato uno dei titolari inamovibili di Italiano. Se non avete alternative di primo livello fa al caso vostro.

Reca – Velocità e propensione offensiva, questa le migliori qualità di Reca, terzino del Crotone consigliatissimo questa giornata. Il suo sinistro educato e ormai collaudato nelle scorse giornate è pronto a sfornare assist, consigliatissimo questa giornata.

Ferrari – Difensore centrale di spicco questa giornata Ferrari e il suo Sassuolo affronteranno il Cagliari, che ha confermato Di Francesco ma che ha ancora diverse lacune offensive. Vedremo quindi se il difensore nero verde saprà ostacolare Joao Pedro e compagni.

Tomori – Esordio in Coppa Italia per Tomori, nuovo acquisto del Milan, che già ha preso posto dato l’infortunio del titolare kjaer. Chissà che non stupisca anche nel suo esordio in campionato, dopo quello in Coppa.

CENTROCAMPISTI

McKennie – 3 gol nel girone d’andata per McKennie, e grazie alle sue doti si sta facendo largo nel centrocampo di Pirlo. Questa giornata contro la Samp sfida ostica per le caratteristiche della squadra guidata di Ranieri, ma non impossibile. Consigliato

Djuricic – E’ tempo di tornare al gol per Philippe Djuricic, contro il Cagliari gara importante per provare a tornare sui binari giusti. De Zerbi quindi su di lui ripone fiducia, speriamo che anche i Fantallenatori gliene diano.

Pereyra – È uno dei migliori nella stagione dell’Udinese, ovviamente dopo il faro dei bianconeri De Paul. Il Tucu è da premiare in questa giornata, può fare bene contro lo Spezia magari troverà il gol o magari l’assist. Consigliatissimo.

Veretout – A secco da un po’ ora è tempo per Veretout di tornare al goal. Il momento difficile della Roma gli impone di tornare nel migliore dei modi e i suoi gol serviranno molto, anzi moltissimo contro un Verona fortissimo rivelazione del girone d’andata.

Pessina – Gol e fantasia, questo il copione che ci è stato anticipato per questa giornata in Coppa Italia da Atalanta e Lazio ma in particolare da Pessina. Insieme a Ilicic regalano molta fantasia alla Dea, e chissà che non possa segnare questa giornata.

ATTACCANTI

Destro – Mattia Destro è sicuramente l’attaccante più in forma del Genoa di Ballardini! In uno scontro importantissimo ai fini della salvezza, contro il Crotone, l’attaccante rossoblu è uno dei centravanti più appetibili in questa settimana di fantacalcio. Impossibile lasciarlo fuori!

Vlahovic – Come Destro per il Genoa, Dusan Vlahovic è la momentanea stella della Fiorentina. Capocannoniere del team, calcia i rigori e al suo fianco avrà un assistman di lusso, Franck Ribery. Contro il Torino sarà un bel match equilibrato e chissà che non sia proprio il serbo a romperlo portando i tre punti alla Fiorentina e magari qualche bonus ai fantallenatori che hanno puntato su di lui.

Lozano – Capocannoniere del Napoli in goal contro lo Spezia in Coppa Italia, contro il Verona in campionato, Hirving Lozano è l’uomo del momento per i partenopei. Difficile per Gattuso farne a meno così come è difficile per i suoi fantallenatori. Contro il Parma per il Napoli sarà una sfida agevole sulla carta e il messicano scalpita per continuare il suo momento d’oro!

Leao – L’attaccante portoghese vorrà sicuramente riscattare l’intervento scellerato che, in Coppa Italia contro l’Inter, ha portato al rigore del pareggio di Lukaku. Leao partirà sicuramente dal primo minuto e contro un Bologna un po’ in difficoltà nelle ultime uscite, saprà far male alla porta difesa da Skorupski.

Morata – Alvaro Morata, come confermato in conferenza stampa da Pirlo, guiderà l’attacco della Juventus al fianco di Cristiano Ronaldo. Dopo un inizio in grande stile lo spagnolo ha un po’ lasciato il piede dall’acceleratore, vorrà sicuramente rifarsi nel match che vedrà i bianconeri sfidare la Sampdoria a Genoa.

TOP 11

Musso; Reca, Milenkovic, Ferrari; Pessina, McKennie, Veretout, Pereyra; Vlahovic, Morata, Lozano.