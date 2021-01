Inter, Conte: “Dzeko? Non ho mai chiesto niente alla società, se pensate questo siate lontani anni luce”

Antonio Conte, ha parlato di mercato alla vigilia di Inter-Benevento:

“Io non ho chiesto niente alla mia proprietà. Iniziamo con questo, che è la prima cosa. Se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà siete lontani anni luce: ho sempre detto che questa è la mia squadra e che questi giocatori ci saranno sino a fine campionato. Ogni volta sembra che i giocatori siano una volontà o un capriccio del tecnico: quest’anno ho influito poco su tutto. Su Dzeko non parlo: è della Roma e ho grandissimo rispetto nei confronti della Roma e dei miei calciatori. La situazione è chiara: i giocatori sono e rimarranno questi. A meno che non ci sia qualcuno scontento che chieda di andare via: se ci sono le situazioni economiche in essere che possono essere affrontate da parte dell’Inter, dove non c’è esborso economico, se si può accontentare il giocatore lo si farà. Altrimenti non vedo cambiamenti: sappiamo la situazione, inutile fare fumo o creare instabilità. A me dispiace per questo: dobbiamo lavorare e stare zitti. Abbiamo accettato tutti i tipi di situazioni che ci stanno venendo a capo e frontalmente, quindi non ritengo giusto che ci siano situazioni che possano minare la concentrazione della squadra. Io sono il primo a non volere questo tipo di distrazioni. Sanchez? È un giocatore dell’Inter, deve stare concentrato ed essere a disposizione dell’Inter“.