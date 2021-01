Il Napoli si prepara ad un febbraio di fuoco – In un mese ci si gioca tutto

Il Napoli si prepara ad un vero e proprio forcing per il mese di febbraio. Gli uomini di Gattuso dovranno affrontare 9 gare dal 31 gennaio al 28 febbraio che ci diranno molto sulla stagione degli azzurri in quanto in questo forcing sono comprese le due semifinali di Coppa Italia, gare cruciali di campionato e i sedicesimi di Europa League. Un mese da dentro o fuori.

Il Calendario:

Napoli Parma 31 gennaio

Napoli-Atalanta 3 febbraio (Coppa Italia)

Genoa-Napoli 6 febbraio

Atalanta-Napoli 10 febbraio (Coppa Italia

Napoli-Juventus 13 febbraio

Granada-Napoli 18 febbraio (Europa League)

Atalanta-Napli 21 febbraio

Napoli-Granada 25 febbraio (Europa League)

Napoli-Benevento 28 febbraio